Atm Messina, Cacciotto: “buono il servizio in centro ma nelle periferie occorre fare di più”

“Non c’è ombra di dubbio che il servizio di trasporto pubblico locale abbia raggiunto, negli ultimi anni, standard qualitativi che permettono al cittadino di muoversi agevolmente”. E’ quanto afferma il Presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto. “Un ulteriore spinta all’ utilizzo del trasporto pubblico, è stata data certamente dagli abbonamenti a prezzi calmierati di questi anni, resi possibili anche grazie ai fondi europei. Se nelle zone soprattutto centrali però è facile muoversi con l’ autobus, in periferia e soprattutto in alcune zone le cose non sono purtroppo uguali. Bisognerebbe innanzitutto diminuire i tempi di attesa tra una corsa e l’altra o inserire delle corse in alcuni orari ritenuti dai cittadini importanti. Cosa che però assume ancora più importanza è l’istituzione di nuove linee di autobus per dei percorsi che a tutt’oggi risultano essere scoperti. Basti così pensare alla lunga arteria di via Portone Militare che collega Camaro a Bordonaro ed in cui insistono diverse abitazioni tagliate fuori dal servizio di trasporto pubblico”, rimarca Cacciotto.

“Analogamente una parte di Camaro Superiore, in prossimità dell’ ex stazione ferroviaria, è lasciata scoperta dal trasporto pubblico ed a soffrirne sono soprattutto gli anziani. Ed ancora la necessità di garantire il trasporto pubblico anche nei Villaggi di Valle degli Angeli e Mangialupi. Ovviamente, per competenza territoriale, i riferimenti sono al territorio circoscrizionale di competenza. Il Consiglio della Terza Municipalità ha in diverse occasioni chiesto un confronto con l’ A.T.M., di cui se ne attende ancora lo svolgimento; avere raggiunto importanti risultati in centro città, soprattutto, non significa che tutto vada bene ed i cittadini delle periferie lo sanno”, conclude Cacciotto.

