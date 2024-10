Atm Messina, aumento di capitale di 6 milioni di euro: “l’azienda è solida”

StrettoWeb

Il capitale sociale di Atm spa passa da 4 a 10 milioni di euro. L’aumento di capitale di sei milioni di euro è stato deliberato ieri sera dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Trasporti di Messina, composto dal presidente Giuseppe Campagna e dai consiglieri Carla Grillo e Salvatore Ingegneri. La ricapitalizzazione è stata possibile grazie ai fondi di riserva della società, rappresentati dagli accantonamenti che il management è stato capace di produrre in questi anni e che oggi hanno consentito di rimpinguare il capitale complessivo, mettendo ancora più in sicurezza i conti dell’Azienda.

“Oggi, Atm Spa non solo offre un servizio di trasporto pubblico efficiente, supportato da servizi connessi digitali e smart, ma può anche vantare una importante solidità finanziaria. Se in passato, la vecchia Atm aveva necessità di ricorrere costantemente all’aiuto economico del Comune, adesso è in grado di camminare sulle sue gambe“, dichiara Campagna. “In soli quattro anni, l’Azienda Trasporti di Messina è stata trasformata da carrozzone in balia dei debiti in azienda solida dal punto di vista finanziario, moderna, dinamica e con una sempre più forte identità green”, conclude il presidente.

