ASC Calabria: via al Corso di “Istruttore Tecnico” di Calcio 1° Livello e di Personal Trainer | INFO

Prosegue il percorso di professionalizzazione delle varie figure che compongono le associazioni Sportive e del Terzo Settore. ASC, da sempre attenta alla formazione e formazione continua, che ogni anno propone corsi, seminari, work shop ed approfondimenti tematici con l’obiettivo di sviluppare tutti i settori di pertinenza, qualificare e specializzare tutte i componenti delle Associazioni Sportive e del Terzo Settore. ASC prosegue nel percorso di “crescita a 360°” con opportunità formative in linea con i profondi cambiamenti che hanno interessato il mondo dell’Associazionismo. L’attenzione ricade su tutte le figure rientranti nell’ambito sportivo per fornire e/o approfondire le proprie conoscenze e la capacità di insegnamento.

Sono in partenza, infatti, i corsi di Istruttore tecnico, di Calcio e di Personal Trainer riconosciuto dalla A.S.C., con partenza il prossimo novembre, rivolti agli appassionati, stagisti, istruttori, laureati o laureandi in Scienze Motorie, Personal Trainer e Tecnici che vogliono formarsi o entrare a far parte del mondo dello sport dal punto di vista professionale.

Tutte le informazioni

I Corsi sono articolati in diversi moduli (lezioni teoriche e pratiche) più valutazione finale che si svolgeranno presso la sede ASC Calabria. I Corsi sono a numero CHIUSO e strutturati in diversi moduli, on line ed in presenza, per apprendere le competenze base teorico pratiche o di approfondimento, a seconda del livello di corso prescelto. I Corsi saranno tenuti da esperti Formatori regionali e nazionali che approfondiranno le tematiche più importanti dalla comunicazione alla teoria dell’allenamento, dalla esposizione degli esercizi base ad esempi pratici di allenamento. All’esito i corsisti saranno sottoposti ad un esame al cui superamento verrà conferita la Qualifica di Istruttore con rilascio del Diploma nazionale riconosciuto dal CONI.

Le parole del Presidente Eraclini

“È una importante occasione per chi volesse iniziare l’attività di tecnico o istruttore, per intraprendere o proseguire il proprio percorso di crescita professionale già intrapreso” afferma il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini. “ASC prosegue con l’intento di formare figure specializzate in ciascun settore dello sport. C’è sempre più bisogno di avere dei tecnici preparati non solo dal punto di vista tecnico, ma che sappiano agire ed adattare le proprie conoscenze alle necessità di ciascun individuo. Per questo bisogna organizzare dei corsi che affrontino e rispondano a tutte le esigenze che possono presentarsi, senza lasciar per scontato nulla. Proprio per questo è importante da un canto formare professionisti, ma dall’altro che gli stessi seguano dei corsi continui di aggiornamento per migliorare le proprie competenze”. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook ed Instagram “calabria@ascsport.it” o telefonando a 3281722070.

