Arriva il Bonus Spesa di 1.000 euro: ecco come usufruirne | INFO UTILI

Il premier Meloni ha sempre un occhio di riguardo per le famiglie con difficoltà economiche cercando di fornire aiuti concreti ai meno abbienti. Per questo motivo il Governo Meloni ha stanziato nuovi fondi per aiutare i cittadini con il bonus spesa da 1.000 euro in arrivo per il 2025.

Come funziona il bonus spesa

Il governo ha stanziato nuovi fondi per l’arrivo del nuovo bonus spesa di 1.000 euro a partire dal 2025. Il nuovo bonus è limitato soltanto a una platea ristretta di beneficiari ed è spendibile soltanto per alcune categorie.

A chi spetta il bonus spesa

Il bonus spesa è un incentivo economico per le famiglie ma per poterlo ottenere bisogna avere i seguenti requisiti:

essere una famiglia con monoreddito;

avere minori a proprio carico;

essere disoccupati;

avere Isee minore di 10.000 euro:

regione di residenza, rientrano nella misura quei soggetti che vivono in territori dove il tasso di disoccupazione è molto elevato.

Ecco come poter aderire e usufruire dei 1.000 euro

Il bonus spesa da 1.000 euro può essere ottenuto seguendo diverse modalità tra i quali registrarsi e accedere al sito Inps con Cie, Spid o Cns, presentando la domanda online con tutta la documentazione necessaria. Per attestare la propria situazione economica è indispensabile allegare online della documentazione reddituale (Isee o certificati di disoccupazione). L’invio della documentazione può essere telematica o rivolgendosi ad un Caf o ai patronati del territorio.

