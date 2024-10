Area dello Stretto: il Consigliere Regionale Cirillo (FI) delegato alla guida della Conferenza permanente

StrettoWeb

La Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto ha sede presso il Consiglio regionale della Calabria ed è composta da un uguale numero di membri provenienti dalla Regione Calabria e dalla Regione Sicilia. Le competenze, come disciplinato dalla legge istitutiva, sono di particolare importanza strategica in quanto finalizzate all’elaborazione di proposte di accordi di programma da sottoporre alla discussione e approvazione del Consiglio regionale della Calabria e dell’Assemblea Regionale Siciliana, alla formulazione di osservazioni con l’intento di fornire ai rispettivi Governi regionali elementi di valutazione utili ai fini della stipulazione di intese interregionali e la predisposizione degli schemi di proposte di legge che riguardano le attività di interesse strategico per l’Area dello Stretto.

Per raggiungere i propri obiettivi, la Conferenza interregionale, da oggi presieduta dall’on. Cirillo su delega del Presidente del Consiglio regionale on. Filippo Mancuso, potrà audire i soggetti portatori di interessi territoriali, quando ciò risulti necessario per acquisire elementi di conoscenza finalizzati allo svolgimento delle funzioni ad essa assegnate.

La soddisfazione di Cirillo (Forza Italia)

“Particolarmente soddisfatto per la fiducia ricevuta dal Presidente del Consiglio regionale Mancuso, al quale va tutta la mia gratitudine e riconoscenza – afferma l’on. Cirillo – attraverso questo nuovo incarico, è mia intenzione considerarlo quale ulteriore punto di partenza per il lavoro da svolgere nell’attuale scenario calabrese, contraddistinto dagli incoraggianti segnali di ripresa registrati tanto nel settore del turismo quanto nella produzione agricola e nei comparti ad essi afferenti, alle quali si aggiungono la centralità riconosciuta a livello mondiale per il Porto di Gioia Tauro e la crescente qualità offerta da un sistema ferroviario sempre più moderno ed efficiente che rappresentano oggi per il Meridione quella narrazione attraverso la quale sarà possibile invertire una tendenza sino ad ora inimmaginabile grazie al risultato ottenuto dal determinante lavoro sin ad ora svolto nel corso di questa Legislatura insieme alla maggioranza guidata dal nostro Presidente on. Roberto Occhiuto”.

