Si apre una voragine, auto ci finisce dentro con un bimbo di 5 anni: il VIDEO shock

Immagini scioccanti, scene incredibili, ma per fortuna non ci sono gravi conseguenze. E’ diventato virale, sul web, un video di un’auto – con un bambino di 5 anni dentro – incastrata in strada dopo l’apertura di una voragine. E’ successo a Bucarest, in Romania.

Nel filmato qui di seguito si può vedere la madre che, dopo aver parcheggiato ed essere scesa dall’auto, era pronta ad aprire la portiera per far uscire il figlio. All’improvviso però l’asfalto cede e la vettura ci finisce dentro. Attimi di paura e terrore per la mamma, che insieme all’aiuto dei presenti riesce poi a tirare fuori il figlio.

