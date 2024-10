Antonio Triffiletti è il nuovo commissario provinciale dell’Udc di Catanzaro

StrettoWeb

L’Udc di Catanzaro sarà guidata dal Commissario provinciale Antonio Triffiletti per l’effetto della nomina del segretario regionale del partito Salvatore Bulzomì. L’avvocato Antonio Triffiletti è un politico navigato, da sempre punto di riferimento dell’area centrista del capoluogo della Calabria, avendo ricoperto anche il ruolo di consigliere comunale e di capogruppo dell’Udc nelle passate consiliature.

“La nomina del Commissario provinciale a Catanzaro – spiega il segretario regionale dell’Udc Salvatore Bulzomì – si inserisce nel percorso di riorganizzazione complessivo del partito in Calabria. A Catanzaro abbiamo scelto l’esperienza, la professionalità e le competenze di Antonio Triffiletti che incarna i valori del nostro partito, come dimostrato dal suo lungo impegno politico in favore della Comunità catanzarese. Nel capoluogo, come del resto in tutta la Calabria, c’è bisogno di recuperare l’impegno dei cattolici in politica e di ricostruire l’area moderata che tanto ha fatto per la Regione negli anni passati raggiungendo importanti percentuali di consenso. Attorno alla dottrina sociale della Chiesa, ai valori della famiglia e al sostegno ai più deboli, va ricostruito nella nostra Regione un centro democratico capace di intercettare i bisogni, le necessità e quindi il consenso di tutti coloro che non si riconoscono nei populismi e negli opposti estremismi che stanno dominando l’attuale scena politica. Con la nomina di Triffiletti a Catanzaro – conclude Bulzomì – poniamo un ulteriore e qualificato tassello nella ricostruzione della rete territoriale del partito, primo e indispensabile baluardo per riavviare un rapporto diretto con la base e i cittadini”.

