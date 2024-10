Allerta Meteo, scuole chiuse in Calabria: l’ELENCO aggiornato

StrettoWeb

A causa del perdurare maltempo che ha colpito l’intera Calabria, molte scuole della Regione, anche domani, rimarranno chiuse. Alcuni sindaci, infatti, stanno predisponendo la chiusura in via precauzionale alla luce dell’allerta meteo lanciata dall’Aeronautica Militare in tutta la Regione: “per le prossime 36 ore precipitazioni intense ed abbondanti sulla Calabria, dove, ancora per le prossime 12/18 ore, i fenomeni potranno assumere carattere di eccezionalità”.

Ecco l’elenco completo in continuo aggiornamento:

Calabria

Catanzaro

Sellia Marina

