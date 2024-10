Allerta Meteo Reggio Calabria, minacce social a Falcomatà e Fragomeni. Speziali: “massima solidarietà”

StrettoWeb

“Nonostante la mia permanenza in un Libano martoriato da una ingiustamente insopportabile guerra, persino violato nella sua integrità territoriale (parimenti a come fa Putin con l’Ukraina) e restando qui per atto di coerenza e di riconoscenza, desidero far giungere la mia solidarietà personale, umana, civica, sociale e politica, agli amici Giuseppe Falcomata`, Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria e Maria Teresa Fragomeni, ‘Primo Cittadino’ a Siderno, di cui, io Bovalinese doc, sono ‘figlio’ per metà, poiché trattasi del Comune di mia madre, Marilena Calauti”, è quanto scrive in una nota Vincenzo Speziali. “Difatti, è non solo inaccettabile, bensì intollerabile, un deviante ed illegale comportamento, denunciato con evidenza di prove e riscontri, da entrambi i pubblici ufficiali ed amministratori, circa le minacce social, ricevute, solamente per aver fatto il loro dovere, centrando al meglio l’emergenza maltempo in corso”, rimarca la nota.

“Spero proprio che l’Autorità Giudiziaria, possa perseguire a norma di legge siffatti atti criminosi, afferenti certamente nel delirio di immaturi, ma che comunque sia restano pur sempre ‘notitie criminis’, benché, sempre più spesso l’esercizio dell’azione penale, da parte di molte Procure (Reggio Calabria in primis), tende a concentrarsi su mirabolanti e sensazionalistiche inchieste. Purtuttavia, sono certo che almeno questa volta non sarà così”, conclude la nota.

