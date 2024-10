Allerta Meteo, per domani la protezione civile lancia l’allarme arancione in tutta la Calabria

StrettoWeb

Domani, sabato 19 ottobre, scatta l’allerta meteo arancione in tutta la Calabria per l’arrivo di un forte maltempo. L’allerta è per criticità idrogeologica-idraulica e temporali: in Calabria sono previste piogge diffuse e temporali diffusi. “Sono possibili, inoltre, fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni“, indica il bollettino di allerta.

