Allerta Meteo Messina, cambio di programma per i Giochi Senza Quartiere

A causa delle condizioni metereologiche avverse a Messina, tutte le attività previste domani, sabato 19 ottobre, per i Giochi Senza Quartiere – edizione 2024, subiranno una variazione di location e si svolgeranno in spazi al chiuso per garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico.

Di seguito i dettagli relativi alle modifiche:

* per la II Municipalità: le attività si terranno all’interno della palestra annessa al PalaRescifina (ingresso secondario), alle ore 10;

* per la I Municipalità: le attività si svolgeranno nella palestra della scuola Leonardo Da Vinci, a Ponteschiavo, alle ore 16.

Si ringraziano tutti per la comprensione e si invitano a partecipare numerosi agli eventi, nonostante i cambiamenti logistici.

