Allerta Meteo Liguria: la decisione sulle elezioni regionali, incontro tra le Prefetture

StrettoWeb

Le regionali in Liguria si svolgeranno regolarmente domani, domenica 27 ottobre, dalle 7 alle 23 e dopodomani, lunedì 28 ottobre, dalle 7 alle 15. A seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito la Regione alcuni seggi in zone a rischio sono stati spostati in altre sedi. È la conferma arrivata da un incontro tra le quattro Prefetture della Liguria, l’Ufficio elettorale della Regione Liguria, Arpal e Protezione civile regionale per definire i provvedimenti legati alle elezioni regionali. I seggi si sono costituiti regolarmente nella giornata di oggi su tutto il territorio ligure.

Maltempo, spostati alcuni seggi elettorali

A causa della allerta meteo, seggi alternativi per le elezioni regionali in Liguria di domani e lunedì sono già pronti in caso di piogge intense a Genova mentre alcuni seggi sono già stati spostati per precauzione in alcuni comuni in provincia di Savona. A Genova i plessi monitorati e che verranno sostituiti in caso di allagamenti sono situati nei quartieri di Struppa, Sampierdarena e Sestri Ponente.

Per maggiori dettagli consultare MeteoWeb

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.