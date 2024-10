Allarme bomba a Birmingham: evacuato aeroporto con tifosi del Bologna

StrettoWeb

Segnalato un “veicolo sospetto” presso l’aeroporto di Birmingham, Inghilterra, evacuato per ragioni di sicurezza. Allarme per una possibile bomba che avrebbe messo a repentaglio l’incolumità dei presenti. “Si tratta di una misura cautelativa per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale“, si precisa in un tweet.

Fra i passeggeri erano presenti anche alcuni tifosi del Bologna reduci dalla trasferta di ieri sera in cui i felsinei hanno perso per 2-0 al Villa Park, stadio dell’Aston Villa, nella gara valevole per la 3ª Giornata di Champions League. L’allarme è poi rientrato e la situazione si è normalizzata.

