Agrigento, tenta furto in auto: arrestato in flagranza ladro seriale

Un 42enne originario di Palermo, residente a Sciacca, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Agrigento per tentato furto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato beccato mentre tentava di forzare la sicurezza di un’auto parcheggiata sulla statale 624, all’altezza del bivio Misilibesi. L’uomo è stato bloccato dai militari subito dopo aver infranto il finestrino della vettura. Aveva con sè strumenti utilizzati per il furto con scasso.

“L’arresto rappresenta una risposta concreta alle preoccupazioni dei cittadini, che da tempo segnalavano un aumento dei furti sulle autovetture“, spiegano dal Comando provinciale dei carabinieri di Agrigento. Il modus operandi utilizzato dal ladro seriale era sempre lo stesso: prima mandava in frantumi i finestrini delle vetture, poi rubava la refurtiva.

Agiva soprattutto nelle zone periferiche di Sciacca in cui le persone lasciano l’auto prima di fare jogging o prendendo di mira i mezzi nei parcheggi delle località balneari, rubava gli oggetti di valore lasciati nell’abitacolo delle vetture. Dopo la convalida dell’arresto, per l’uomo è stato disposto l’obbligo di dimora con permanenza notturna a casa.

