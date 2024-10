Aggressioni e violenze a raffica, straniero crea il caos e poi minaccia i poliziotti con un coltello: ucciso dagli agenti

StrettoWeb

Omicidio davanti alla stazione di Porta Nuova a Verona. Si era scagliato contro gli agenti armato di coltello l’uomo ucciso questa mattina davanti alla stazione di Verona Porta Nuova. Lo straniero è stato ucciso da un colpo di pistola sparato da uno dei poliziotti.

Da quanto si è appreso, l’uomo in un primo tempo ha aggredito gli agenti della Polizia locale intervenuti per i rilievi di un incidente automobilistico. In seguito si è diretto verso la stazione ferroviaria dove, in preda ad uno stato di alterazione (probabilmente dovuto all’assunzione di sostanza alcoliche o stupefacenti) ha preso a calci la biglietteria danneggiandola, in seguito alcune auto parcheggiate ed anche la vetrina di una tabacchiera.

Due ore più tardi, verso le 7 di questa mattina, l’uomo è tornato davanti alla stazione dove una pattuglia della Polizia di Stato ha cercato di fermarlo per procedere alla sua identificazione. Ha reagito con violenza ed ha aggredito i poliziotti brandendo un coltello. Uno degli agenti ha sparato alcuni colpi a scopo intimidatorio e poi ha colpito l’aggressore, che è rimasto ucciso.

Aggredisce agenti con un coltello, sul posto il Questore

Davanti alla stazione Porta Nuova di Verona, dove stamane è rimasto ucciso un uomo che si era scagliato con un coltello contro gli agenti, oltre al magistrato di turno che coordina l’indagine, sono intervenuti il Questorie Rosaria Amato con il vice Girolamo Lacquaniti, il comandante della Polizia locale, Luigi Altamura. L’identificazione della vittima è ancora in corso. Le fonti investigative hanno escluso che l’accaduto possa essere ricondotto ad una matrice terroristica.

