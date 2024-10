Altra aggressione a Carabinieri: tentano di sedare una lite a Palermo, ma uomo ubriaco li manda in ospedale

StrettoWeb

Un’altra aggressione nei confronti di Carabinieri dopo quelle registrate negli ultimi giorni. A Palermo, due Militari sono finiti al Pronto Soccorso dell’Ospedale Ingrassia dopo essere intervenuti per sedare una lite tra due conviventi alla Zisa. Militari del radiomobile sono stati inviati sul posto dopo una segnalazione al 112. Quando sono arrivati l’uomo non era in casa.

Tornato poco dopo, in stato di ebbrezza, si è scagliato contro i carabinieri. Si è reso necessario l’invio di rinforzi per bloccarlo e a farlo salire in auto. I due feriti sono stati trasportati in ambulanza all’Ospedale Ingrassia per contusioni varie e una frattura. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

