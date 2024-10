L’Aero Club dello Stretto riapre al Paracadutismo e all’Aeromodellismo

StrettoWeb

Nuova importante novità per l’Aeroporto di Reggio Calabria, il Tito Minniti. Grazie alla grande passione di alcuni ex paracadutisti ed aeromodellisti, e su impulso degli stessi, infatti, l’Aero Club dello Stretto A.S.D. riapre le sezioni di tali specialità. È di pochi giorni addietro, infatti, la delibera di Consiglio con la quale il Sodalizio ha ufficializzato tale volontà; peraltro largamente sancita nel proprio Statuto che impegna a favorire lo sviluppo degli sport aeronautici in tutte le sue declinazioni, favorendone lo sviluppo e divulgandone massimamente la Cultura Aeronautica.

Ciò è esattamente quel che l’Aero Club dello Stretto A.S.D., con sede e base sull’Aeroporto di Reggio Calabria dal lontano 1949, svolge con impegno, dedizione e passione dei suoi iscritti, laureando piloti e tecnici ed accogliendo semplici appassionati. Da sempre titolare di una qualificatissima scuola di volo di aviazione generale e di un altrettanto valida officina di manutenzione, in tempi relativamente recenti ha avviato anche una scuola di volo VDS (Volo da Diporto e Sportivo).

Oggi prosegue il suo cammino di crescita ricostituendo anche le sezioni di Aeromodellismo e Paracadutismo. In merito a quest’ultima, attività fiorente negli anni ottanta, oggi bisogna dare merito ad un grande appassionato di questo sport e lui stesso paracadutista sportivo – Attilio Morabito, grande fotografo reggino, figlio d’arte per essere stato il padre “Totò”, ottimo sportivo e paracadutista egli stesso, uno dei pilastri dell’attività che negli anni 80/90 veniva svolta nei cieli dello Stretto.

“Oggi il nostro Aeroporto, finalmente, sta vivendo un momento straordinario di crescita grazie al lavoro sinergico e di sapiente lungimiranza svolti dalla determinazione politica dell’Onorevole Cannizzaro e del Presidente Occhiuto in uno con le competenze e l’impegno espressi dal Gestore SACAL. Auspichiamo – dichiara il Presidente dell’Aero Club, Rino Sculco – che questo momento di “grazia” possa diventare strutturale con il disinteressato impegno di tutti gli Amministratori. Non ho dubbi – conclude Sculco – che la crescita del territorio e del suo indotto, oltre che del nostro Aero Club, passi attraverso l’ottimo stato di salute anche dell’Aeroporto”.

Attilio Morabito, tramite StrettoWeb, ringrazia il Presidente Sculco per la fiducia e per la volontà di dare spazio al paracadutismo in riva allo Stretto: è un settore dalle grandi potenzialità e il professionista reggino si impegnerà al massimo per coltivarne la crescita e lo sviluppo.

