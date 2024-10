L’aeroporto di Reggio Calabria continua a crescere: lavori in corso per la tendostruttura, bando per il primo ambulift | FOTO e DETTAGLI

StrettoWeb

Importanti novità per l’Aeroporto di Reggio Calabria che continua a crescere e si adegua al numero di passeggeri in forte aumento. SACAL, infatti, sta realizzando una nuova area di preimbarco di 200 mq in vista della stagione invernale, caratterizzata da freddo e piogge. SACAL ha quindi ritenuto economicamente più vantaggiosa la realizzazione di una tendostruttura dopo una serie di modifiche strutturali necessarie per la realizzazione.

Ecco come verrà realizzata:

Realizzazione di basamento con pavimento industriale

A seguito di un tempestivo sopralluogo si è riscontrata la necessità di realizzare un’ulteriore area di preimbarco di 200 mq, al fine di ospitare i passeggeri in partenza dallo scalo di Reggio Calabria. SACAL, ha avviato un processo di ampliamento e riqualifica dell’aerostazione passeggeri dell’aeroporto di Reggio Calabria e, ad oggi, è in corso di definizione il progetto esecutivo i cui tempi non sono compatibili con le imminenti riscontrate necessità di ampliamento della suddetta area di preimbarco. Valutate le ipotesi possibili, ferma restando la provvisorietà della soluzione, tra cui:

la fornitura a noleggio in opera di una copertura reticolare;

la fornitura a noleggio di una tendostruttura

SACAL ha ritenuto economicamente più vantaggiosa la realizzazione di una tendostruttura, comportando ciò un intervento consistente nella:

demolizione delle aiuole esistenti;

allargamento della strada in uso ai mezzi per il trasporto dei bagagli da stiva

scavo di sbancamento mediante mezzi meccanici per posa basamento in calcestruzzo della tendostruttura

adeguamento dei sottoservizi presenti nell’area di cantiere;

realizzazione di rampe per i camminamenti 1, 2 e 3;

realizzazione di un pavimento industriale colorato sia sui percorsi pedonali che all’interno della tendostruttura;

modifica della pensilina esistente in prossimità dell’uscita dei gate al fine di creare l’apertura dei due varchi pedonali;

opere di regimentazione delle acque piovane in tutta l’area oggetto di intervento;

opere varie di finitura per dare l’opera completa e funzionale in tutte le sue parti;

Il corrispettivo dovuto dalla SACAL all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dei lavori in oggetto è fissato in Euro 48.000,00 inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Noleggio di una tendostruttura di mq 200

SACAL ha ritenuto economicamente più vantaggiosa la realizzazione di una tendostruttura, comportando ciò un intervento consistente nella realizzazione di un pavimento industriale al fine di installare la tendostruttura stessa. Il corrispettivo dovuto dalla SACAL all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell’affidamento in oggetto è fissato in Euro 9.000,00 mensili per la durata di 10 mesi, per un totale di 90.000,00 oltre IVA.

Aeroporto di Reggio Calabria, in arrivo il primo ambulift

SACAL ha pubblicato il 16 ottobre un bando, con scadenza 29 ottobre, per la fornitura di un ambulift con un importo di 370 mila euro. Un ambulift è un veicolo speciale utilizzato principalmente negli aeroporti per facilitare l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri con mobilità ridotta, inclusi disabili, anziani o persone con difficoltà motorie temporanee. Questo dispositivo è progettato per colmare il dislivello tra il suolo e l’ingresso dell’aereo, offrendo un’alternativa sicura ed efficiente alle tradizionali scale d’imbarco.

Caratteristiche principali:

Piattaforma elevabile : L’ambulift è dotato di una piattaforma o cabina che può essere sollevata e abbassata. Questo permette di raggiungere l’altezza della porta di un aereo, che può variare in base alla tipologia dell’aereo stesso (jet regionali, aerei a lungo raggio, ecc.).

: L’ambulift è dotato di una piattaforma o cabina che può essere sollevata e abbassata. Questo permette di raggiungere l’altezza della porta di un aereo, che può variare in base alla tipologia dell’aereo stesso (jet regionali, aerei a lungo raggio, ecc.). Accessibilità : È progettato per essere accessibile ai passeggeri su sedia a rotelle, ma può anche essere usato da persone con altri tipi di esigenze mediche o di mobilità ridotta.

: È progettato per essere accessibile ai passeggeri su sedia a rotelle, ma può anche essere usato da persone con altri tipi di esigenze mediche o di mobilità ridotta. Sicurezza e comfort: Gli ambulift offrono un ambiente sicuro e confortevole per il trasferimento dei passeggeri, spesso dotati di sistemi di sicurezza come cinture e supporti per le sedie a rotelle.

Funzionamento:

Imbarco: L’ambulift si avvicina all’aeromobile e solleva la piattaforma fino all’altezza della porta. Il personale di terra aiuta i passeggeri a spostarsi dalla cabina dell’ambulift all’aereo. Sbarco: Il processo è invertito: l’ambulift preleva i passeggeri dall’aereo e li trasporta al terminal o direttamente al veicolo designato.

L’ambulift è uno strumento essenziale per garantire che i passeggeri con mobilità ridotta possano viaggiare in aereo in modo dignitoso, sicuro e comodo, senza ostacoli legati alla struttura dell’aereo.

