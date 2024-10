Aeroporto di Catania, tutti i collegamenti per la winter: 77 destinazioni in 24 Paesi | MAPPA

StrettoWeb

Con l’arrivo della stagione invernale, l’Aeroporto di Catania Fontanarossa, uno degli hub principali del Sud Italia, si prepara ad accogliere una serie di nuove rotte e conferme di collegamenti verso destinazioni nazionali ed internazionali. Ecco una panoramica delle principali novità per la winter season 2024-2025, con focus su destinazioni turistiche e di business.

Collegamenti Nazionali

L’Aeroporto di Catania si conferma un punto di riferimento per i voli domestici, con diverse compagnie che operano collegamenti verso le principali città italiane. Ecco le tratte più importanti:

Roma Fiumicino (FCO) e Milano Linate (LIN): Rimangono tra le rotte principali con frequenze giornaliere operate da Alitalia, ITA Airways, Ryanair e easyJet.

Milano Malpensa (MXP): altra destinazione chiave, soprattutto per i collegamenti con voli internazionali, servita da Ryanair, easyJet e Wizz Air.

Venezia (VCE) e Verona (VRN): collegamenti regolari garantiti da Volotea e Ryanair, ottimi per chi vuole scoprire il Nord Italia.

Torino (TRN): con voli diretti offerti da Ryanair e Volotea, rappresenta un’importante destinazione per il turismo invernale e il business.

Napoli (NAP) e Bari (BRI): Ryanair ed easyJet offrono collegamenti per queste città del Sud Italia, ampliando l’offerta per i viaggiatori.

Destinazioni Internazionali

Anche per l’inverno 2024, l’Aeroporto di Catania propone un’ampia gamma di collegamenti internazionali, con una particolare attenzione per il Nord Europa e l’Est Europa. Le principali rotte includono:

Londra (Stansted e Gatwick): i collegamenti con Londra continuano ad essere molto richiesti, con Ryanair e British Airways che offrono voli frequenti.

Parigi (CDG e ORY): Air France e easyJet garantiscono collegamenti con la capitale francese, ideale per viaggi d’affari e turismo.

Madrid e Barcellona: Iberia e Vueling mantengono i voli diretti con la Spagna, con frequenze che coprono tutta la settimana.

Berlino (BER): Wizz Air e easyJet offrono voli per la capitale tedesca, uno dei principali hub per il traffico europeo.

Vienna (VIE) e Budapest (BUD): con l’aumento del turismo verso l’Est Europa, Austrian Airlines e Wizz Air offrono voli diretti con buone frequenze.

Zurigo (ZRH) e Ginevra (GVA): Swiss Air e easyJet mantengono i collegamenti con la Svizzera, comodi per chi viaggia per affari.

Novità per la stagione invernale

La stagione invernale porta alcune novità interessanti nei collegamenti internazionali, con l’introduzione di nuove rotte e l’incremento delle frequenze su alcune destinazioni già esistenti:

Praga (PRG): Ryanair introdurrà un nuovo collegamento diretto con Praga, ideale per un weekend invernale nella capitale ceca.

Oslo (OSL) e Copenhagen (CPH): nuove rotte verso la Scandinavia offerte da Norwegian e SAS, incrementando le opzioni per chi desidera visitare il Nord Europa.

Lisbona (LIS): easyJet aumenterà le frequenze verso la capitale portoghese, una meta sempre più gettonata anche in inverno.

Bruxelles (BRU): Ryanair introdurrà un volo aggiuntivo settimanale verso Bruxelles, utile sia per i viaggiatori business sia per i turisti.

Compagnie aeree e servizi

Le principali compagnie aeree presenti all’Aeroporto di Catania sono:

Ryanair: la compagnia low-cost irlandese continua ad essere uno dei principali operatori, con una vasta gamma di destinazioni europee e nazionali.

easyJet: offre un buon numero di collegamenti sia nazionali che internazionali, con particolare focus sulle principali città europee.

Wizz Air: focalizzata principalmente su rotte verso l’Est Europa, la compagnia ungherese sta ampliando l’offerta anche verso destinazioni dell’Europa occidentale.

ITA Airways e Alitalia: continuano a garantire i collegamenti principali con Roma e Milano, ideali per chi cerca comfort e connessioni con voli internazionali.

Volotea: opera voli verso diverse destinazioni nazionali ed internazionali, puntando su collegamenti diretti e frequenti.

Servizi in Aeroporto

L’Aeroporto di Catania offre una serie di servizi per rendere più confortevole il viaggio con numerosi negozi, bar e ristoranti disponibili per i viaggiatori, con offerte che spaziano dalla cucina siciliana a quella internazionale. Sala VIP e aree di lavoro dedicate per i viaggiatori d’affari.

L’aeroporto è ben collegato al centro di Catania tramite autobus, taxi e noleggio auto. Inoltre, è disponibile un servizio di navetta per il Porto di Catania e la stazione ferroviaria.

Consigli per i viaggiatori

Per chi parte dall’Aeroporto di Catania durante la stagione invernale, è consigliabile prenotare in anticipo per ottenere le migliori tariffe, soprattutto per i voli internazionali, verificare le condizioni meteo della destinazione, in quanto alcune città del Nord Europa potrebbero essere soggette a condizioni climatiche avverse. Utilizzare i servizi online delle compagnie aeree per il check-in e la gestione delle prenotazioni, evitando lunghe code in aeroporto.

L’Aeroporto di Catania continua a espandere la sua offerta, rendendosi sempre più centrale per i collegamenti tra il Sud Italia e il resto d’Europa, con un’attenzione particolare alle nuove tendenze di viaggio e alle richieste dei viaggiatori.

