Aeroporti, i dati di agosto e il parziale annuo: Reggio Calabria è il migliore d’Italia, Catania sempre più al top

Dati davvero clamorosi in chiusura dell’estate: Reggio Calabria e Catania stanno davvero battendo ogni record dell’aviazione civile del Sud Italia! Assaeroporti, l’Associazione Italiana dei Gestori degli Aeroporti del nostro Paese, ha appena pubblicato i dati ufficiali del traffico di tutti gli scali riferiti al mese di agosto 2024 con il parziale progressivo dei passeggeri annui che ci consente di avere il totale dei primi otto mesi del 2024. I numeri fotografano lo stato di salute degli scali di tutt’Italia, e noi come ogni mese analizziamo quelli di Calabria e Sicilia che vivono una stagione entusiasmante per le importanti novità degli ultimi mesi tra cui spicca l’arrivo, da fine aprile e quindi ormai da oltre quattro mesi, di Ryanair all’Aeroporto di Reggio Calabria.

I dati mensili, infatti, sono clamorosi proprio per l’Aeroporto dello Stretto che fa segnare un +123,8% rispetto allo stesso mese di un anno fa, battendo tutti gli altri aeroporti italiani.

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi ad Agosto 2024

Catania 1.276.714 ( +21,1% )

( ) Palermo 1.006.348 ( +11,2% )

( ) Lamezia Terme 309.553 ( -3,8% )

( ) Trapani 143.722 ( -25,6% )

( ) Lampedusa 80.036 ( +15,0% )

( ) Reggio Calabria 61.774 ( +123,8% )

( ) Comiso 41.694 ( -15,7% )

( ) Crotone 33.565 ( +23,4% )

Notevole anche la crescita ulteriore di Catania, su numeri molto più grandi, anche se incassa l’aumento dovuto allo stop della scorsa estate per l’incendio di fine luglio che condizionò sensibilmente anche i dati di Agosto. Molto bene anche Palermo, Lampedusa e Crotone, stabile Lamezia Terme mentre diminuiscono sensibilmente Trapani e Comiso.

Ancor più significativi i dati del parziale annuo, con i primi 8 mesi del 2024.

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi da Gennaio ad Agosto, nei primi 8 mesi del 2024

Catania 8.269.247 ( +18,9% )

( ) Palermo 6.039.642 ( +9,9% )

( ) Lamezia Terme 1.813.298 ( -7,9% )

( ) Trapani 748.042 ( -23,9% )

( ) Reggio Calabria 346.361 ( +82,3% )

( ) Lampedusa 250.143 ( +6,6% )

( ) Crotone 184.754 ( +16,2% )

( ) Comiso 183.699 ( -26,9% )

Il dato di Catania è davvero clamoroso. L’Aeroporto etneo, infatti, è sempre più saldamente il 5° d’Italia per numero di passeggeri, inferiore soltanto a Fiumicino (32,8 milioni), Malpensa (18,9 milioni), Bergamo (11,9 milioni) e Napoli (8,9 milioni). In prospettiva di totale annuo, Napoli non è irraggiungibile. L’Aeroporto di Catania è comunque di gran lunga superiore a Venezia (7,8 milioni), Bologna (7,3 milioni), Linate (7 milioni), Pisa (3,8 milioni), Cagliari (3,5 milioni), Torino (3,1 milioni), Verona (2,5 milioni), Firenze (2,3 milioni), Treviso (2 milioni). Parliamo, quindi, per Catania, del top del top assoluto!

Ma l’incremento più grande in Italia è anche su base annua quello dell’Aeroporto di Reggio Calabria, che fa segnare un +82% abbondante e si proietta a fine anno oltre quota 600 mila passeggeri. Potrebbe battere già quest’anno il record assoluto del 2006 (607 mila), ma si prospetta un 2025 davvero eccezionale in cui supererà abbondantemente il milione superando il precedente record di quasi il doppio e affermandosi come uno degli Aeroporti più importanti del Sud.

