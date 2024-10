ACR Messina, Giuseppe Salvo si è operato: starà fuori per un po’

StrettoWeb

“Questa mattina, il calciatore Giuseppe Salvo è stato operato al setto nasale, presso la Clinica San Camillo dall’equipe medica diretta dal dott. Saverio Fazio e composta dai medici Francesco Mento, Cosimo Muscianisi e Antonella Salvo. Il calciatore ringrazia per l’affetto ricevuto e non vede l’ora di tornare in campo”.

Così in una nota l’ACR Messina informa dell’operazione al setto nasale per Giuseppe Salvo, fermo già da un po’ di giorni. Servirà ora un periodo di ripresa, il calciatore starà fermo per diverso tempo.

