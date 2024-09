Violenza sulle donne, il libro di Condarelli e Rositani presentato alla Camera dei Deputati

StrettoWeb

Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Martina Semenzato nell’ambito del taccuino degli appuntamenti dedicato ai ”Nuovi linguaggi contro la violenza di genere“, ha promosso l’incontro “Autrici a confronto – Io non muoio” libro di Emilia Condarelli.

Sono intervenuti, oltre a Semenzato, la parlamentare reggina della Lega, Tilde Minasi, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Emilia Condarelli, autrice del libro e giornalista di Reggio Tv, Portavoce Associazione Cult 3.0, Maria Antonietta Rositani, protagonista del libro e testimonial progetto #Stopviolenza Associazione Cult 3.0. Modera Eleonora Daniele, giornalista Rai e conduttrice televisiva.

La terribile storia di Maria Antonietta Rositani

Il libro racconta il dramma di una donna, vittima di continua violenza da parte dell’ex marito, culminato con l’agguato, il 12 marzo 2019, che ha visto l’uomo dare fuoco alla sua vittima in mezzo alla strada. La forza e la volontà di vivere hanno fatto sì che Maria Antonietta riuscisse miracolosamente a non soccombere. La gioia per una nuova vita è più forte dei segni che rimarranno sul corpo. Il messaggio è di speranza e di sostegno a chi subisce violenza, di qualsiasi tipo. Un libro per sensibilizzare, ed esortare a non sottovalutare i segnali della violenza.

