Viola, Laganà: “Redel, roster e coach cambiamenti postivi. Dai tifosi tanto entusiasmo”

StrettoWeb

In diretta radiofonica, il Presidente della Redel Viola Reggio Calabria, Carmelo Laganà è stato chiaro. In onda su Radio Touring 104, il numero uno dei neroarancio ha fatto il punto su svariati aspetti sportivi e societari.

Dal basket senior, al settore giovanile, dalla struttura societaria alla crescita delle sponsorship, senza dimenticare la campagna abbonamenti: “sono tutti ingredienti positivi. Abbiamo cambiato tanto rispetto alla passata stagione perchè anche gli obiettivi sono diversi. Avere scelto Coach Cadeo è l’emblema della nostra volontà. L’obiettivo della Viola è quello di fare un campionato di vertice. Gli addetti ai lavori, il Coach, la dirigenza e la squadra faranno di tutto per ottenere i risultati attesi.

Abbiamo certamente anche l’obiettivo di far arrivare più persone possibile al Palasport: è fondamentale per la nostra crescita, e per la società. E’ un quid che porta entusiasmo, coraggio e nuovi introiti. Coach Cadeo sa che non sono un uomo “da mezze misure”: sia lui che il Gm Vita sanno dell’enorme fiducia data in sede di mercato, certo delle loro competenze“.

Lo sponsor Redel

Il nuovo title sponsor Redel? “Un valore aggiunto, un motore positivo“. Riguardo la parte sportiva, il pallino è come detto nelle mani del Coach: “credo che egli stesso abbia tante armi, e sistemi diversi per far bene. Ha scelto giocatori importanti, giovani, fisici, “con fame”. Giocatori che vogliono vincere”.

Il settore giovanile della Viola

La ripartenza giovanile? “Siamo controtendenza. Di questi tempi è una cosa strana, visti i regolamenti. Il settore giovanile è basilare per noi e la scelta di Coach Cadeo, anche da questo punto di vista non è casuale”.

La campagna abbonamenti

“La campagna abbonamenti apre a breve la seconda fase. Sento tanto calore. Sento l’entusiasmo dei tifosi. Stiamo avendo tanti complimenti da tifosi, convinti che si siano fatte delle ottime scelte“.

La formula del campionato

“Si è vero, come ogni anno si deciderà tutto alla fine. Tocca partire bene. L’inizio è basilare. Così come il programmare per tempo e nella stagione. Sono sicuro che ci divertiremo“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.