Villa San Giovanni, ufficiale: servizio di raccolta dei rifiuti a Teknosevice

StrettoWeb

“La Città a breve avrà quel decoro che ci viene chiesto sin dalla campagna elettorale: oggi (20 settembre) infatti la SUAM (stazione unica appaltante di Città Metropolitana) ha pubblicato l’esito della gara del nuovo servizio dei rifiuti e della pulizia della nostra Città, decretando l’aggiudicazione alla società Teknosevice Italia, azienda torinese consolidata nel settore e che opera con buoni risultati in 10 regioni d’Italia”. Comincia così la nota dell’Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni, con cui la stessa annuncia l’arrivo di Teknoservice per il servizio di raccolta dei rifiuti. L’azienda torinese fino a pochi mesi fa ha guidato il servizio nel Comune di Reggio Calabria, prima di lasciare spazio a Ecologia Oggi, ditta lametina che ha vinto il ricorso.

“Un iter partito ad inizio anno con un atto di indirizzo della giunta, prontamente recepito dagli uffici comunali che, nonostante la complessità, hanno lavorato in tempi celeri per garantire una tempestiva risposta alla più pressante delle richieste cittadine. Da qui a qualche mese avremo un servizio nuovo ed efficiente per il quale abbiamo lavorato, facendo tesoro dei limiti riscontrati con il precedente capitolato ma, soprattutto, costruendo un progetto specifico per la nostra Città. Un progetto che è stato cucito addosso al nostro territorio, alle esigenze dei singoli, delle famiglie, delle attività commerciali e delle aziende: siamo convinti che solo un vestito ad hoc permetterà di avere la città pulita cui tutti aneliamo. In questi mesi siamo stati impegnati nella presentazione delle novità progettuali, anche con una campagna di sensibilizzazione ancora in atto, che diventerà comunicazione mano a mano che il servizio prenderà piede”, prosegue la nota del Comune.

Le novità

“Tra le novità: il centro di raccolta comunale, i nuovi mastelli per tutti gli utenti, il lavaggio strade e marciapiedi, lo sfalcio meccanizzato, la pulizia mensile dei cimiteri, la pulizia delle spiagge anche d’inverno, la cura del verde pubblico, i cestini anche per le deiezioni canine, differenti calendari di raccolta per utenze domestiche ed attività commerciali. Il quartiere di Cannitello sarà protagonista di un servizio misto sperimentale: raccolta porta a porta per umido ed indifferenziato, cassoni stradali con tessera e fotocamera per plastica, carta e vetro; diminuiremo al 50% i passaggi per la raccolta dell’indifferenziato, potenziando il servizio a richiesta per lo smaltimento di rifiuti tessili sanitari (panni e pannoloni). Condivideremo ogni informazione con la Città, al fine di migliorare la differenziata, tutelando l’ambiente e favorendo il recupero, il riutilizzo e il riciclo di più materiali possibili”.

Le parole dell’Assessore Marra

“Quest’Amministrazione – commenta l’assessore al ramo Ruggero Marra – si era impegnata in campagna elettorale a una nuova gara che potesse rispondere alle esigenze della comunità: la partecipazione al bando SUAM di otto aziende ha dimostrato la bontà del progetto; l’aggiudicazione odierna ci avvicina all’obiettivo finale e ci permette di flaggare un importante punto del programma elettorale-amministrativo che avevamo indicato come RIFIUTI ZERO”. Sarà un impegno vero per tutti noi cittadini, la cui collaborazione è fondamentale per la buona riuscita di un progetto che mira a differenziare correttamente per la tutela del paesaggio e dell’ambiente, la salubrità del territorio, per essere davvero soddisfatti di vivere in una Città più pulita e a misura d’uomo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.