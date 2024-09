Vasco Rossi 20 anni dopo “Vascstock”, il concerto di Catanzaro con 400 mila persone. E spunta… nonna Maria | VIDEO

StrettoWeb

Un concerto passato alla storia. Per la città, per la Regione, per tutto il Sud Italia, ma anche per lui stesso, grande protagonista. Fu ribattezzato “Vascstock” – richiamando il più celebre “Woodstock” – il grande concerto di Vasco Rossi a Germanto, Catanzaro, venti anni fa, che portò in Calabria 400 mila persone. Un successo così grande che ieri, a distanza di 20 anni, il cantante italiano lo ha ricordato, pubblicando sui social il video di alcuni momenti emozionanti e accompagnando il filmato a un suo pensiero dell’epoca.

“20 anni fa c’era l’indimenticabile Catanzaro! Il concerto-evento gratuito per il sud davanti ai 400.000!! L’evento più iconico di sempre… ribattezzato “Vascstock”! C’era un desiderio che avevo da tempo … organizzare un grande concerto gratuito al Sud. Facile a dirsi, ma difficile da realizzare concretamente perché al Sud non ci sono posti dedicati alla musica live e strutture organizzative adeguate: alla fine l’abbiamo fatto a Germaneto, vicino a Catanzaro, davanti a 400 mila spettatori. Per me il momento clou del Buoni o Cattivi Tour è stato proprio quello show che ho fortemente voluto, anche e soprattutto per restituire ai miei fan un po’ di quello che quotidianamente ricevo. Che è tanto, tantissimo, con dimostrazioni incredibili di affetto che non smettono mai di stupirmi. Fare un evento del genere per il Sud, naturalmente, rende tutto più complicato per una questione di strutture, ma proprio per questa ragione andava fatto li. Un concerto incredibile, superbagnato e supervissuto!”, ha scritto.

Nel video, come si può vedere in basso, l’emozione dei fan accorsi allora da tutta Italia. Tra questi spunta pure nonna Maria, la nonna di tutti i reggini, tifosissima amaranto e molto nota in città, scomparsa qualche anno fa ma presente allora, per quel magnifico evento: “siamo venuti con dieci pullman da Reggio Calabria, da questo evento mi aspetto la più bella cosa della mia vita”, le sue parole nel video.

