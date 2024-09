Val Gallico, il pre-gara di mister Aquilino: “Melito di qualità, serve attenzione”

StrettoWeb

Archiviato il successo di Africo, il Val Gallico si appresta ad ospitare il Melito, sabato ore 15,30 al “Lo Presti”. In vista del match di domani, il pensiero del tecnico Giuseppe Aquilino. Ad Africo “una vittoria importante alla prima di campionato contro un avversario che sarà sicuro protagonista. Tre punti che hanno dato tanta energia al gruppo e portato grande entusiasmo, ma che dovremo essere bravi, io in primis, a gestire. Le vittorie portano sempre positività, ma è giusto rimanere umili e con i piedi per terra. I ragazzi sono consapevoli che lavorare quotidianamente e concentrati fa la differenza”.

Contro il Melito mancherà il solo Caracciolo, ancora in via di recupero. Che partita sarà? “Mi aspetto un avversario arrabbiato voglioso di riscatto dopo il ko interno e che venderà cara la pelle. Hanno grande qualità e dopo un pre-campionato scintillante ci sta una battuta d’arresto. Sarà una gara combattuta sul filo dell’equilibrio e sulla falsa riga della trasferta di Africo. Dovremmo essere bravi a difendere con grande attenzione. Mi auguro – conclude il tecnico – che ci sia una grande risposta del nostro pubblico pronto a sostenere i nostri ragazzi. Forza Val Gallico Calcio!”.

