Val Gallico, un’altra ufficialità: arriva l’esperto Sasà Manganaro

“L’ASD Val Gallico Calcio rende noto il tesseramento del calciatore Salvatore Manganaro. Esperto terzino sinistro (alterna entrambe le fasi) e all’occorrenza anche interno di centrocampo, “Sasà” non ha certo bisogno di troppe presentazioni”. Comincia così la nota del Val Gallico, con cui lo stesso club reggino ufficializza un altro nuovo arrivato, l’esperto Manganaro.

Cresciuto nel settore giovanile della Reggina (ai tempi della Serie A), ha vinto anche un Europeo da capitano con la Nazionale di Serie D Under18. Il suo curriculum lo ha visto indossare tante maglie in tante categorie. Quasi sei stagioni alla Vigor Lamezia (C2 e D), tra i “prof” ha giocato con Foligno, Vittoria, Modica e Barletta. Non da meno i trascorsi con Sapri, Budoni (in Sardegna), Hinterreggio, Valle Grecanica, Acireale e Roccella ed ancora Siderno, Reggio Mediterranea, Bocale, Locri, Bovalinese e Brancaleone. Esperienza e qualità da vendere e ancora una volta gran colpo di mercato operato dal duo Verduci-Serrao.

Le sue prime parole

“Contento di arrivare in una piazza sana e genuina, composta da professionisti seri. Un bravo mister in panchina, coadiuvato da uno staff valido. Ho visto una squadra forte e dei dirigenti competenti. Ho voglia di divertimi ancora e dare una mano a fare crescere il gruppo e soprattutto i ragazzi. Mi alleno e sono a disposizione del mister. Mi sento bene e finché posso correre è sempre un piacere”.

Operazioni in uscita

Rispetto alle iniziali ufficializzazioni, la società comunica che “Antonino Calabrese proseguirà la stagione in prestito al Catona; in uscita La Torre (passato al Capo Vaticano) ed il portiere Tommaso Zampaglione (alla Pro Pellaro), mentre sono stati svincolati Lima, Torres Quiroz“.

