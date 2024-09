Università Mediterranea, la consegna delle pergamene ai Dottori di Ricerca con un ospite internazionale | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, edizione 2024-2025, alla quale l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria non poteva mancare. Si tratta dell’11ª edizione del prestigioso evento promosso dalla Commissione Europea con la finalità di rendere la scienza e il mondo che ruota intorno a essa più vicina e fruibile ai cittadini.

Ricco e variegato il programma di eventi di quest’anno. Il primo appuntamento ha avuto luogo nella mattinata odierna, venerdì 27 settembre, presso l’Aula Magna Quistelli che ha ospitato la tradizionale Cerimonia di consegna delle pergamene ai neo dottori di ricerca.

L’Università Mediterranea: centro culturale che dialoga con i cittadini

Ai microfoni di StrettoWeb il rettore Giuseppe Zimbalatti ha fatto gli ‘onori di casa’, spiegando il ruolo dell’Università Mediterranea in relazione alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2024-2025. Università che con l’inaugurazione del Bosco Urbano e del Cineforum di Ateneo, diventa non solo un centro culturale di primaria importanza, ma anche un centro di aggregazione sociale che offre spazi e servizi a studenti e cittadini.

Giovani e ricerca: l’attenzione degli atenei calabresi

Caterina Capponi, Assessore per la Regione Calabria alle Politiche sociali, Cultura, Politiche giovanili e dello Sport, Infrastrutture sportive, Pari opportunità, ha sottolineato l’importanza della giornata odierna per i giovani in relazione a una tematica di primo piano come quella dei cambiamenti climatici.

Ai nostri microfoni, Maria Stefania Caracciolo, Assessore Regionale all’Istruzione, ha approfondito l’importanza della ricerca presso gli atenei calabresi.

Il progetto SuperScieneMe – Research is your Elevation

L’ateneo reggino presenta il progetto SuperScieneMe – Research is your Elevation, mirato a diffondere la cultura scientifica attraverso mostre, conferenze, esperimenti e altre attività coinvolgenti promuovendo le professioni della ricerca e sottolineando l’importanza e l’impatto della ricerca scientifica nella vita quotidiana. Il tutto per facilitare il dialogo fra cittadini e ricercatori.

Ad esporlo ai nostri microfoni il prof. Massimo Lauria, ProRettore alla Ricerca dell’Università. Dal suo racconto viene fuori la descrizione di una Mediterranea poliedrica, in grado di coniugare l’attenzione per il territorio reggino a quella per innovazione e nuove tecnologie.

Petre Roman e la lectio magistralis sui cambiamenti climatici

Per ogni grande evento che si rispetti, non poteva mancare un ospite d’eccezione. Presente quest’oggi, presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Petre Roman, politico, accademico e scienziato di fama internazionale che ha tenuto una lectio sui cambiamenti climatici, argomento di primo piano nella società attuale e che sta molto a cuore alle giovani generazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.