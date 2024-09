Un Ponte sullo Stretto spettacolare: 3 fascioni di luce uniscono Calabria e Sicilia | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Grande spettacolo questa sera nello Stretto di Messina per un Ponte sullo Stretto di luce che ha unito le due sponde di Calabria e Sicilia nell’evento “Linee e ponti di luce”. Tre enormi fasci luminosi sono stati proiettati per circa 15 minuti intorno alle ore 21 tra le due sponde dello Stretto per riflettere sul rapporto tra unione e separazione, vicino e lontano nell’ambito della seconda tappa della sessione inaugurale della Biennale dello Stretto, importante evento sviluppato da un progetto culturale ideato dall’architetto Alfonso Femia (Mediterranei Invisibili) che, alla sua seconda edizione, torna ad indagare in modo critico e propositivo il tema del territorio e del Mediterraneo attraverso talk, dibattiti e mostre e avrà luogo tra la Calabria e la Sicilia.

Quest’anno tornerà a focalizzarsi sul tema delle Tre Linee d’acqua insieme a quello delle Città del futuro, in relazione reciproca tra loro. Durante le giornate di inaugurazione si alterneranno rappresentanti istituzionali della Regione Sicilia e Calabria, una comunità intellettuale plurale internazionale, 19 curatori e gli stessi direttori Alfonso Femia, Francesca Moraci e Mariangela Cama.

