Umbria, il “Fronte del dissenso” annuncia un esposto sulla data delle elezioni regionali

Moreno Pasquinelli, candidato del Fronte del dissenso alla Presidenza della regione Umbria, annuncia un esposto “alle autorità di pubblica sicurezza” con cui si diffida la presidente Donatella Tesei “dal procrastinare ulteriormente la data delle elezioni regionali”.

A suo avviso “ogni ulteriore differimento della decisione sulla data da parte della presidente Tesei, costituisce un serio ostacolo alle liste come quella del Fronte del Dissenso che hanno l’obbligo di raccogliere le firme dei cittadini, a causa di una ingiusta legge i partiti già presenti in Parlamento hanno il privilegio di esserne esentati”.

“Non è infatti possibile – sostiene Pasquinelli in una nota – iniziare la raccolta delle firme, poiché non sono ancora disponibili gli appositi moduli con indicata la data di svolgimento delle elezioni. Moduli che l’Amministratore deve provvedere a fornire in tempi congrui. Dilazionando ancora la data delle elezioni il periodo utile per la raccolta si restringe così in maniera del tutto arbitraria”.

