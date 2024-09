Umbria, De Luca: “non mi candido per le elezioni regionali”

StrettoWeb

Il consigliere regionale del Movimento 5 Selle Thomas De Luca ha annunciato che non si candiderà alle prossime elezioni. “Sarò in prima fila per il Movimento Cinque Stelle a fianco della presidente Stefania Proietti. Porterò avanti questa campagna elettorale senza riserve, come se fossi il capolista. Lo farò con tutte le mie forze per far germogliare questa speranza di cambiamento in una realtà rinnovata. Ma no, non sarò candidato”, afferma De Luca.

“Proprio in queste ore in cui stiamo assistendo allo spettacolo di chi è disposto a tutto per garantirsi la poltrona, il mio è un messaggio chiaro: esistono ancora persone che non danno un prezzo alla propria dignità. Non mi nascondo dietro un dito. Se ci fosse stata questa possibilità, mai mi sarei tirato indietro. Credo così tanto in quello che stiamo facendo che anche questa volta ci avrei messo la faccia. Sono sempre stato eletto da persone che hanno scritto il mio nome sulla scheda, non sono mai stato su listini bloccati”, evidenzia De Luca.

“L’unico vero criterio democratico in un sistema rappresentativo. Non ho mai condiviso la regola dei due mandati così come concepita, che equipara un mandato da consigliere comunale di opposizione con quello da europarlamentare. La legge Parlamento pulito parlava infatti di due legislature e non di consiliature. Io, però, non sono un uomo per tutte le stagioni. Non sono un mercenario della politica. Una regola è una regola. Se non si condivide si può tentare di cambiarla ma finché una regola c’è, si rispetta. E la regola dice che avendo svolto prima di questa consiliatura in regione un mandato di quattro anni e uno (se così possiamo definirlo) da sedici mesi da consigliere comunale a Terni, la mia esperienza finisce qui”, conclude De Luca.

