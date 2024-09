Trapani sprecone, fa 0-0 a Taranto: Lescano sbaglia un rigore

StrettoWeb

Un Trapani sprecone non va oltre lo 0-0 a Taranto, non riuscendo a dare seguito al successo di Crotone. La squadra di Aronica pareggia una gara alla portata, in casa di una squadra che qualche giorno fa ha preso 4 gol dal Messina.

Il primo tempo si chiude a reti bianche, anche se il Trapani ha la possibilità di passare in vantaggio, con un rigore, che però Lescano sbaglia. È l’occasione più importante della partita. Anche nella ripresa la spinta continua, ma Del Favero riesce a fermare gli attacca ti granata.

Risultati Serie C, 4ª giornata

Potenza-Sorrento 1-0

Trapani-Taranto 0-0

Classifica Serie C

Catania 7 Picerno 7 Potenza 7 Audace Cerignola 6 Trapani 5 Messina 4 Foggia 4 Giugliano 4 Sorrento 4 Juventus U23 4 Crotone 3 Cavese 3 Monopoli 3 Benevento 3 Turris 3 Latina 2 Casertana 2 Taranto 2 Avellino 1 Altamura 0

