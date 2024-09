Il Trapani di Aronica ora è devastante e vola: 4-0 alla Turris, tripletta di Lescano

StrettoWeb

Trapani devastante. Dopo la cinquina a Potenza in settimana, arriva un poker interno alla Turris. La squadra di Aronica ora è super e punta la vetta dall’alto del miglior attacco del girone C. Questa sera, gara già chiusa all’intervallo, per via della doppietta di Lescano tra 20′ e 45′. Nella ripresa i granata gestiscono, chiudendo nel finale con Karic e ancora con Lescano in pieno recupero, per il 4-0 finale.

Con questo risultato, i siciliani si avvicinano alla vetta, in attesa delle gare di stasera.

Risultati Serie C, 7ª giornata

Taranto-Sorrento 2-2

Audace Cerignola-Casertana 0-0

Cavese-Latina 1-0

Trapani-Turris 3-0

Classifica Serie C

Monopoli 13 Benevento 12 Picerno 12 Audace Cerignola 12 Sorrento 12 Trapani 12 Giugliano 11 Potenza 10 Catania 9 Cavese 9 Casertana 8 Latina 7 Crotone 6 Juventus U23 6 Messina 6 Turris 6 Foggia 5 Avellino 4 Altamura 4 Taranto 3

