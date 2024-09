Trapani, arriva la conferma ufficiale: esonerato l’allenatore Torrisi

StrettoWeb

“La società Fc Trapani 1905 comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Alfio Torrisi. All’allenatore, vincitore del campionato dei record in serie D, la società rivolge i più vivi ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni augurandogli le migliori fortune personali e professionali.

La guida della prima squadra già dal pomeriggio di oggi, in attesa di ulteriori sviluppi, sarà affidata al tecnico della Primavera, Salvatore Aronica”, indimenticato ex di Reggina e Messina.

Lo annuncia la società, in seguito a una nota di saluto del presidente Antonini che riportiamo:

“Caro Alfio,

è sempre spiacevole avere l’onere di prendere certe scelte ma la funzione di Imprenditore e Presidente della squadra mi obbliga a volte ad agire esclusivamente nell’interesse della Società per il fine unico che è la vittoria del campionato. Sono sicuro che saprai cogliere da questa esperienza quelle giuste indicazioni per continuare a testa alta la tua carriera. Trapani sarà sempre casa tua. Ti voglio bene e in bocca a lupo per tutto”.

Tandem di nomi per il successore, con Massimiliano Oddo e Tesser in Pole per subentrare. Nelle prossime ore attesa l’ufficialità: la certezza è nell’identikit, ovvero un tecnico con una lunga esperienza in Serie B e C.

