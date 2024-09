Totò Schillaci, la figlia Nicole: “mi manca, ma almeno ha smesso di soffrire”

StrettoWeb

“Resterà sempre nel mio cuore. Avrei voluto condividere altri momenti con lui, ma non sarà possibile. Ho potuto vivere gli ultimi giorni con lui e ho visto quanto dolore ha provato. Mi manca tantissimo, ma almeno ha smesso di soffrire“. Le strazianti parole della terza figlia di Totò Schillaci, Nicole. Lei con i fratelli, e con la moglie di Totò, Barbara Romano, saranno in prima fila ai funerali che a breve inizieranno nella cattedrale di Palermo.

“Ho bellissimi ricordi d’infanzia – aggiunge – quando veniva a trovarmi a Cernobbio, ero piccolissima. Poi, dopo il matrimonio con Barbara, giustamente è venuto meno ed ero io ad andare a trovarlo, principalmente nel periodo estivo. Vivevamo lontani, non c’è sempre stato, ma era sempre il mio papà. Voleva che noi fratelli, anche se abitiamo distanti, fossimo uniti e c’è riuscito”.

“Per me – ricorda – era una persona normale, certo di cui essere fieri, ma normale, molto gentile, umile e con un grande cuore. Lascia tanti insegnamenti, ad esempio che ogni momento va vissuto pienamente, lui ha sempre lottato tantissimo. Era sempre in movimento, faceva sempre qualcosa, per settembre aveva tutto il calendario pieno di appuntamenti”.

