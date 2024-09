Totò Schillaci: cattedrale di Palermo gremita per i funerali | FOTO

StrettoWeb

Cattedrale di Palermo piena di gente e di amore, per Totò Schillaci, in occasione dei suoi funerali che inizieranno a breve. Ieri e l’altro ieri la camera ardente è stata visitata da migliaia di parenti, amici e soprattutto tifosi. In chiesa sono circa mille le persone presenti, 800 posti a sedere e 200 in piedi nei transetti, la maggior parte delle persone che vorrebbero assistere resterà fuori.

Il rito delle esequie di Totò Schillaci sarà officiato da monsignor Filippo Sarullo, parroco della chiesa cattedrale di Palermo. Al termine della celebrazione, la benedizione delle spoglie sarà impartita dall’arcivescovo Corrado Lorefice.

Prima di raggiungere la cattedrale la salma di Schillaci ha attraversato le strade del Cep, il quartiere d’origine, dove vive ancora Mimmo, il padre dell’attaccante scomparso l’altroieri. Tanti i residenti presenti, di tutte le età, a cominciare dagli studenti dell’istituto comprensivo “Giuliana Saladino“. Molti al passaggio dell’eroe di Italia ’90 hanno pianto e intonato cori da stadio e “Notti magiche“, di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, la storica colonna sonora dei Mondiali italiani. Dopo il saluto alla chiesa di San Giovanni Apostolo, il carro è passato dal Ribolla per salutare il campo dell’Amat dove è sbocciato il talento e i ragazzi della scuola calcio del giocatore scomparso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.