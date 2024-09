L’accusa di Toti: “il nemico non è la magistratura ma la politica”

StrettoWeb

“Il vero nemico della politica non è la magistratura, ma la politica stessa che ha costruito la gabbia in cui si è rinchiusa. Io per provare a cambiare questa politica ho fatto quanto potevo e ho pagato di persona”. Lo scrive l’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

“Se al mugugno sommesso, o peggio, al sorriso a mezza bocca di chi spera di prendere il posto dell’inquisito di turno non subentrerà il coraggio di cambiare allora avanti il prossimo, come dice una nota canzone, gli lascio il posto mio“, conclude Toti.

