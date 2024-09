Torrisi saluta la piazza: “grazie, Trapani”. E Oddo si defila

StrettoWeb

Alfio Torrisi non è più l’allenatore del Trapani. Fatale la pesante sconfitta interna contro il Picerno, la prima stagionale in casa. Nonostante l’esonero restano – per il tecnico – le due belle annate precedenti, soprattutto la scorsa, quella culminata con la promozione a suon di record. Torrisi, nelle scorse ore, ha scritto e inviato una lettera alla città, per ringraziarla.

La lettera

“Grazie Trapani,

Abbiamo perso insieme, sofferto insieme, ma soprattutto vinto e gioito insieme. La finale playoff a Locri, la vittoria contro il Siracusa per la promozione in Lega Pro, la festa e l’abbraccio con l’intera città, ricordo ancora le belle parole ricevute dalla gente durante il giro in pullman per le vie di Trapani la sera dei festeggiamenti quelle parole e quegli applausi nei miei confronti mi hanno fatto capire veramente il pensiero di una città nei miei confronti, la colpa alzata al cielo a Gavorrano e tanto altro. Sono stati due anni indimenticabili. Adesso è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti. Caro presidente, GRAZIE, per avermi dato la possibilità di allenare una piazza storica e ambiziosa come Trapani, e grazie per i tuoi preziosi consigli giornalieri fondamentali per il mio percorso di crescita umano e professionale ne farò tesoro”, si legge.

“Sono certo che raggiungerete tutti gli obiettivi, grazie anche alla tua ambizione e lungimiranza. Grazie a tutta la dirigenza, a tutti i dipendenti del Trapani calcio, a tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Grazie al mio staff che ha fatto un grande lavoro, grazie ai miei giocatori, nuovi e passati: a voi dico che sapete cosa penso di voi, siete speciali e certe cose rimarranno per sempre. Poi ci siete tutti voi, siete tantissimi, che ci avete spronato, stimolato e sostenuto. Tutto il pubblico del Provinciale, anche chi ha avuto un pensiero diverso dal mio, e che non sono riuscito a soddisfare grazie davvero”.

“La curva, il gruppo 2 Aprile 1905 per voi non basterebbe un libro per scrivere quello che mi avete trasmesso e quello che provo per ogni singolo elemento del gruppo nessuno escluso, motivo per cui vi ho dedicato la coppa alzata sotto il cielo di Gavorrano su tutti. Poi ancora le maestre e tutti gli operatori scolastici che hanno accolto i miei bambini come se fossero loro figli, grazie per averli sostenuti e formati. Tutti i miei amici, di Trapani e non. Infine la mia famiglia: Graziella, la mia prima tifosa, moglie attenta e impeccabile, la madre dei miei figli, Francesca e Gaetano, che sono la mia più grande forza. Un grazie speciale a quella stella che brilla nel cielo, papà, dedico a te l’esordio nei professionisti, sono certo che sei orgoglioso del mio percorso. Ti dedicherò tante altre vittorie. Te lo prometto! Grazie Trapani, non ti dimenticherò mai”.

Le ultime sull’allenatore

Intanto, sul fronte nuovo allenatore, si defila Oddo, che sembrava praticamente a un passo. L’allenatore, insieme a Tesser, inizialmente era tra i favoriti a subentrare, ma ora le parti si sono allontanate e il club di Antonini dovrebbe virare su altri profili, sempre comunque esperti e con un passato recente importante tra B e C. Per il momento, a seguire gli allenamenti, rimane Totò Aronica, l’ex Reggina e Messina allenatore della Primavera granata.

