Terribile incidente sulla SS106: 4 auto e 8 persone coinvolte, tra i feriti in ospedale anche un bambino | FOTO e VIDEO LIVE

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Crotone è intervenuta alle ore 20.30 circa sulla SS106 loc. Passovecchio per incidente stradale. Quattro le vetture coinvolte una Opel Mokka, una Volkswagen Golf, una Fiat 500X ed una Suzuki SX4. Otto le persone coinvolte tre delle quali (tra questi un bambino) affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera di Crotone.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità, sulla SS106 nel tratto interessato dal sinistro transito su singola corsia.

AGGIORNAMENTO ALLE ORE 22:45

Riaperta al traffico la SS106 in entrambi i sensi di marcia.

