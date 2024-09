Taurianova festeggia la Madonna della Montagna | VIDEO

StrettoWeb

Grandi festeggiamenti a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, per la Festa della Madonna della Montagna nel 130° anno dei miracoli con una Santa Messa seguita da tantissimi fedeli alla presenza di numerose istituzioni.

Come annunciato dal vescovo, monsignor Alberti, a partire dal 9 settembre, la chiesa parrocchiale della Madonna sarà designata come Chiesa Giubilare per un anno intero, offrendo ai fedeli la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria secondo le disposizioni della Chiesa.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb:

