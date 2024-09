Studenti greci in Calabria: gli allievi di Īrakleio nell’Attica in visita all’Einaudi-Alvaro di Palmi

StrettoWeb

Un gruppo di 15 studenti del 4th Lyceum di Īrakleio nell’Attica, scuola sita a nord di Atene, nell’ambito della mobilità del Programma Erasmus+ a seguito del gemellaggio in seno a un progetto eTwinning, ha trascorso una settimana in Calabria ospite dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Einaudi-Alvaro” di Palmi. Dopo la mobilità in uscita a marzo 2024 ad Īrakleio Attica (Grecia), dove un gruppo di studenti delle 4AS e 3AS 2023-2024 è stato ospitato dalle famiglie dei loro corrispondenti greci, è stata la volta, nella settimana dal 23 al 29 settembre 2024, degli studenti greci e di tre loro docenti di “ricambiare la visita”. Dieci degli allievi della scuola di Īrakleio sono stati ospiti di famiglie degli studenti delle classi 5AS, 4AS, 5BS e 5AL 2024-2025 del Liceo “Alvaro”.

Numerose sono state le attività di accoglienza, socializzazione e a carattere laboratoriale svolte nei diversi plessi dell’Einaudi-Alvaro: dall’accoglienza presso il Liceo, in cui hanno fatto gli onori di casa le responsabili di plesso prof.sse Rosa Maria Stillitano ed Enrica Scolaro, all’attività ludica di benvenuto in lingua a cura delle docenti di Inglese, agli esercizi di apprendimento socio-emotivo con giochi di ruolo a cura del prof. Palumbo.

A seguire, una cerimonia di benvenuto presso la sede centrale dell’IIS Einaudi-Alvaro, ha visto accogliere la delegazione greca dal Dirigente dott. Giuseppe Eburnea e la prof.ssa Silvana Morgante dello staff di Dirigenza, insieme agli studenti ospitanti del Liceo, e ad alcune rappresentanze di studenti di tutti gli indirizzi di studio dell’istituto. La visita delle serre e dei laboratori dell’Istituto Tecnico Agrario, così come il laboratorio pratico del giorno successivo, a cura della Responsabile Prof.ssa Maria Falbo e del prof. Pasquale Folino, con la collaborazione degli studenti delle classi 2°A e 5°B, sono stati molto apprezzati dagli studenti ospiti.

L’attività di benvenuto si è, infine, conclusa con un gustoso buffet realizzato grazie alla collaborazione della Responsabile dell’Indirizzo Enogastronomico I.P.I.A, Prof.ssa Carmen Saffioti, e curato dai docenti di Sala e Cucina, proff. Lamanna, Martori e Pacioli, e dagli studenti delle classi 2°Be e 4°Be. Nel corso della settimana, gli studenti greci hanno svolto lezioni tese alla conoscenza e alla socializzazione nelle classi dei rispettivi studenti ospitanti e hanno avuto modo di visitare, insieme ai propri insegnanti, le località più iconiche del nostro territorio, da Reggio Calabria a Scilla a Tropea, nonché di conoscere le bellezze culturali e paesaggistiche di Palmi, inclusa una visita guidata alla Casa della Cultura “Leonida Repaci”. Grande è stato l’entusiasmo della comitiva greca e della comunità dell’Einaudi-Alvaro in questi giorni di intenso scambio culturale ed umano.

Il progetto che ha visto il gemellaggio tra la 4AS 2023-2024 e la 4th Lyceum di Īrakleio nell’Attica è “From Emotions to Feelings…”, ideato grazie al supporto del Prof. Fabio Domenico Palumbo, docente di Scienze Umane all’Alvaro, e incentrato sulla psicologia delle emozioni e dell’affettività. Nel corso dei mesi, gli studenti italiani e i loro corrispondenti greci hanno preso parte ad esperienze didattiche ed educative in modalità laboratoriale al fine di esplorare le differenze tra emozioni primarie e secondarie, così come la complessità dei sentimenti, la loro espressione e comunicazione.

Il progetto eTwinning, parte del Programma Erasmus+, è un’iniziativa della Commissione Europea che ha l’obiettivo di coinvolgere le scuole dell’Unione in progetti collaborativi, tramite la creazione di una community di insegnanti attivi nell’implementazione di network tra le scuole di tutta Europa.

L’esperienza di accoglienza del gruppo proveniente dalla Grecia si colloca tra le diverse iniziative Erasmus+ ed eTwinning svolte e in corso di svolgimento presso l’Einaudi-Alvaro grazie all’impegno delle docenti referenti, proff.sse Ester Mura, Amelia Cugliandro e Serena Stilo. Un ringraziamento sentito va al Dirigente dott. Giuseppe Eburnea e alla Dirigente prof.ssa Eva Raffaella Nicolò, al vicario prof. Riccardo Rossetti, nonché alla DSGA avv. Carmela Cambareri. La comunità dell’Einaudi-Alvaro sta già lavorando per dare il via alle progettualità Erasmus+ ed eTwinning per il nuovo anno scolastico, ancora una volta all’insegna dell’intercultura e dell’amicizia tra i popoli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.