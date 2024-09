Dallo Stretto alle Isole Eolie con la vela tradizionale: seconda edizione del “Viaggio sulla rotta dell’ossidiana”

StrettoWeb

Da un’idea del Musicantore Fulvio Cama, che già nel 2020 aveva ripercorso questa antichissima rotta che nel Neolitico portava alle Eolie per l’ossidiana, divenuta la prima effettiva forma di gestione commerciale del Mediterraneo, parte la seconda edizione che si realizzerà dal 4 al 8 settembre 2024. Quest’anno oltre alla barca protagonista solitaria del primo viaggio “Nonna Silvana”, un gozzo realizzato nel cantiere catonese del Maestro D’Ascia Prof. Pasquale Muscolo, si aggiunge un’altra imbarcazione tipica dello Stretto, il luntro bagnaroto “Aurelio I”, ristrutturato presso il Cantiere del Maestro D’Ascia Felice Cotroneo, bagnarese anch’egli.

Visto il successo della prima edizione, l’Associazione Culturale Fabulanova, nella sua sezione Vele Tradizionali Mediterranee, ha deciso di sponsorizzare e realizzare la seconda edizione che viene riproposta in una forma più artistica, che vede il Musicantore Fulvio Cama, fare la prima tappa al Castello di Milazzo dove presso il Museo delle Favole incontrerà il Cuntastorie Nino Pracanica, con il quale metteranno assieme in scena una performance legata all’ossidiana ed ai miti del nostro mare, con il supporto di “Racconto di Sicilia” di Fabio Messina.

Gli equipaggi si sposteranno poi al Museo del Mare sempre nel Castello di Milazzo per un saluto in musica al Leviatano per auspicare una buona navigazione. A Lipari il Musicantore sarà ospite di Bartolino Leone Direttore del “Notiziario delle Eolie”, oramai storica istituzione narratrice puntuale e attenta di fatti e notizie eoliane, con il quale farà un intervista/racconto sulle finalità ed i messaggi del Viaggio sulla Rotta dell’Ossidiana, che oltre ad avere valenza storico-culturale ed essere un simbolo di navigazione a vela tradizionale, plastic free, senza consumare energia, senza inquinare, senza produrre rumore, è dedicato alla memoria del Comandante Natale De Grazia.

Le attività continueranno poi sull’isola di Salina, dove Fulvio Cama sarà ospite del Prof. Marcello Saija, Direttore del Museo Eoliano della Emigrazione, con un suo intervento musicale al Festival degli Eoliani nel Mondo nella Piazza della Rosa dei Venti di Malfa. Gli equipaggi delle due barche che navigheranno nel Viaggio sulla Rotta dell’Ossidiana sono composti da: Carmelo Iannò, armatore della Nonna Silvana, che assieme a Fulvio Cama sono stati protagonisti della

vittoria del titolo italiano di Campioni di Vela Latina 2022 e sul set cinematografico de “I Leoni di Sicilia”; Alessandro Nappa, armatore della Aurelio I, barca protagonista nelle riprese del Film “Sandokan”.

Il Maestro di musica Alessandro Nappa accompagnerà da percussionista, le performance di Fulvio Cama durante il viaggio.

La presenza di Sax Suraci, naturopata e gastrosofo, nonché raffinato pescatore, delizierà tutti con la sua straordinaria arte culinaria nei giorni di soggiorno eoliano. Un viaggio emozionale quindi che affonda le memorie nella notte dei tempi e si presenta come uno dei modi migliori di lanciare messaggi di allarme sulle condizioni critiche del mare e delle sue forme di vita, una richiesta di rispetto delle tradizioni perdute, come l’arte dei Maestri D’Ascia oramai quasi estinti per colpa della plastica, ma anche nel ribadire il fascino dei racconti cantati, che accarezzavano le coste del Mare Nostrum, scambiando esperienze e sapienze, storie e tradizioni. Un Secondo Capitolo di un viaggio che si spera possa diventare una consuetudine e che le bellissime barche antiche in legno a vela, siano sempre più numerose e diventino una flotta, anche se questa speranza, diciamolo con franchezza, pare restare soltanto una chimera.

L’associazione culturale Fabulanova ringrazia “il Comune di Villa S.G. Sindaco Giusy Caminiti, che ci ha concesso il Patrocinio e dal quale partiremo dal mitico luogo di Porticello; Fabulanova e Vel.Tra.Med.; Aivel; Notiziario delle Eolie di Bartolino Leone; Imago Vitaedi Nino Pracanica ; Racconto di Sicilia di Fabio Messina; Museo Eoliano della Emigrazione Salina Direttore Marcello Saija; Legaambiente RC; Traversata dello Stretto di Mimmo Pellegrino; F.I.V; L.N.I.; Lido dello Stretto Catona di Nino Santisi; Cantiere Nautico di Felice Cotroneo; Officina Salerno Carmelo e Rocco, Bagnara“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.