Stadio Granillo, nuova illuminazione: le prime installazioni

Proseguono i lavori allo stadio Granillo, che oggi ha ospitato la prima vittoria interna stagionale della Reggina, la quale ha battuto il Ragusa per 1-0. L’impianto cittadino negli ultimi mesi ha conosciuto tutta una serie di migliorie, dai nuovi seggiolini in Tribuna al maxi schermo e non solo.

Tra gli aggiornamenti più importanti, quelli sull’efficienza energetica, con la presenza delle torri faro. Come si può vedere nelle foto a corredo di StrettoWeb, dietro la Curva Sud sono stati installati i primi fari nuovi di zecca.

