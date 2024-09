“Sputi dei tifosi all’arbitro”: il Messina si becca l’ennesima multa

StrettoWeb

Ancora una multa, l’ennesima, per l’ACR Messina, dopo le gare del weekend, nello specifico il pari beffa in rimonta in casa contro la Casertana. Il Giudice Sportivo ha punito la società dello Stretto con un’ammenda di 2 mila euro per una motivazione pesante.

Per avere infatti, “alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in corrispondenza dell’imbocco del sottopassaggio posto sotto la Curva Sud, al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale faceva rientro negli spogliatoi, indirizzato diversi sputi verso l’Arbitro, due dei quali lo colpivano in pieno volto“.

