Sondaggi politici, le intenzioni di voto dopo la pausa estiva. I DETTAGLI

I sondaggi politici sono sicuramente degli indicatori e non delle verità assolute ma sono importanti per capire l’andamento dei vari partiti in vista di un autunno che sarà molto caldo. Nell’ultimo sondaggio di SWG dopo la pausa estiva abbiamo Fratelli d’Italia al 30,3%, il Partito Democratico al 22,3%, il Movimento 5 Stelle con 11,6%.

Lega e Forza Italia si attesterebbero tra l’8,5% e l’8,4%. Sempre ottimo il dato dell’Alleanza Verdi Sinistra che si attesta al 6,9%. Non attraversano un buon momento, dopo la scoppola delle Europee, Azione, Italia Viva, + Europa.

