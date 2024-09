La Sicilia strega… Lebron James: il campione di Basket in vacanza sull’isola, “celestiale”

StrettoWeb

Un americano in Sicilia. No, non è il titolo di un film. E neanche il racconto di viaggio di uno di quei turisti con cappellino, sandalo e calzino più macchina fotografica appesa al collo. Cioè, è sempre un turista, ma non uno qualunque. In questi giorni sull’isola, infatti, è stato avvistato niente po’ po’ di meno che… Lebron James. Ebbene sì, proprio lui, il campione di NBA di Basket.

In attesa di ritornare negli USA per la nuova stagione cestistica, la sua 22ª (ha 39 anni), Lebron James è stato intravisto tra Palermo e Trapani con il suo yacht. Prima nel capoluogo, dove ha mangiato in un ristorante stellato e ha passeggiato per le vie del centro. Poi a Trapani, alle Saline, fotografate verso sera: “heavenly” (“celestiale”) ha scritto nell’immagine pubblicata su Instagram.

