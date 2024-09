Sicilia: proseguono le ricerche del ragazzo disperso in mare dopo essere stato travolto da un’onda

StrettoWeb

Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche nel mare di Terrasini (Palermo) di Antonino D’Amico, 22 anni, di Partinico che ieri è stato travolto da un’onda e trascinato in mare mentre si trovava tra gli scogli di contrada Paternella. Il ragazzo era insieme ad un amico, Daniel Cirasi, di 20 anni, anche lui trascinato dalle onde, che è riuscito a risalire sugli scogli dopo avere lottato contro il mare agitato per una ventina di minuti.

Trasportato all’ospedale Civico di Partinico è stato medicato per le contusioni e i graffi rimediati nella scogliera. Dell’amico, invece, nessuna traccia. Già ieri pomeriggio erano iniziate le ricerche a mare per rintracciare il giovane disperso con l’ausilio dei sommozzatori dei vigili del fuoco e degli uomini della guardia costiera di Terrasini. Questa mattina a sorvolare la zona anche un elicottero della guardia di finanza.

“Sono in contatto costante – ha detto il sindaco di Partinico Pietro Rao – con il comandante Laura Lucaioli che sta guidando le ricerche del giovane disperso in mare e per cui sono impegnati vigili del fuoco, sommozzatori e un elicottero. I controlli si sono estesi fino al largo di Trappeto”.

Anche il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci sta seguendo le ricerche del ragazzo. “Appresa la notizia, abbiamo dato immediatamente la disponibilità per uscire in mare con i diportisti o i pescatori, ma le condizioni meteorologiche del mare non lo hanno consentito. Continuiamo a seguire la situazione. Siamo vicini ai familiari in queste ore di grande apprensione e alla comunità di Partinico“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.