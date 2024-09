Sicilia, De Luca: “sanità in mano ai partiti, Schifani ipocrita”

StrettoWeb

“Le affermazioni del Presidente Schifani in merito alla lottizzazione nella sanità creano veramente sconcerto e sconforto. Dopo quasi due anni hanno trovato la quadra tra i vari partiti per mettere i propri uomini di fiducia nel settore della sanità e ora il buon Schifani può fare il verginello. Faccia nome e cognomi del manager che è andato a chiedere indicazioni, tutti sanno che i manager hanno una provenienza politica e che ci sono state discussioni che hanno rasentato quasi la crisi di governo per la spartizione degli ulteriori ruoli chiave per quanto riguarda la gestione della sanità“. Lo dichiara il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca.

“Denunciare che è un sistema clientelare e rimanerci dentro e non facendo nulla per cambiarlo è ipocrita. Pretendiamo a garanzia della salute dei siciliani che le nomine fatte seguendo questa logica vengano annullate. Abbiamo sempre chiesto e torniamo a farlo che le nomine nella sanità avvengano sulla base delle capacità professionali e non di appartenenze politiche”, conclude De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.