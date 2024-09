Settimana Europea della Mobilità: Messina protagonista con varie iniziative, domani bus e tram gratuiti per tutti

StrettoWeb

Domani, martedì 17 bus e tram saranno gratuiti per tutti. L’iniziativa promossa da ATM Messina rientra nell’ambito delle attività della Settimana Europea della Mobilità, che inizia ufficialmente e terminerà 22 settembre. Anche per quest’edizione 2024 Messina gioca un ruolo da protagonista nell’importante campagna di sensibilizzazione sulla mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione Europea e sposata dall’Anci nazionale.

Tante iniziative

L’Azienda Trasporti di Messina, su input dell’Amministrazione comunale, ha infatti stilato un programma ricco di iniziative, che sono state presentate a palazzo Zanca alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello; dell’assessora alle Pari opportunità Liana Cannata; del presidente di ATM Giuseppe Campagna, unitamente alla componente il CdA Carla Grillo; e del direttore generale dell’Azienda Claudio Iozzi. All’incontro hanno partecipato inoltre il presidente di Fiab Messina Fabrizio Murè e la vicepresidente di Roadto50% Federica Raiti.

La location degli eventi targati ATM sarà Villa Dante, polmone verde in pieno centro recentemente riqualificato e restituito ai cittadini. In programma ci sono convegni sulla sicurezza a bordo dei mezzi pubblici e sull’importanza della mobilità sostenibile, ma anche laboratori pratici e creativi destinati ai più piccini. All’interno della villa comunale inoltre è prevista l’esposizione del bus storico ATM e di un bus elettrico di ultima generazione.

Le parole di Mondello

Il vicesindaco e assessore alla Mobilità Salvatore Mondello, dopo avere portato i saluti istituzionali del sindaco Basile, ha evidenziato che “con grande piacere Messina è stata inserita tra le sei città italiane più all’avanguardia sui temi della mobilità sostenibile. Ciò gratifica il nostro percorso, prima con l’Amministrazione De Luca e con Basile, dopo trent’anni di assoluto immobilismo. La mobilità è il tema centrale della Settimana che si celebra in tutta Europa, così come a Messina, dove ogni anno si registra sempre una grande partecipazione da parte della cittadinanza. Il TPL è il perno attorno al quale ruotano le strategie della mobilità. L’azione portata avanti dall’Amministrazione comunale, attraverso abbonamenti a costo agevolato sui mezzi, una presenza diffusa di parcheggi di interscambio, l’istituzione di aree pedonali e altre iniziative, viene condivisa dalla collettività e particolarmente dai giovani, che rappresentano la Messina del futuro, per un utilizzo sempre più crescente del trasporto pubblico”.

La soddisfazione di Campagna

Il presidente di Atm Spa, Giuseppe Campagna, ha sottolineato che “in questi anni ATM è diventata un’azienda leader in tema di mobilità sostenibile: la flotta elettrica dell’Azienda Trasporti di Messina è pari al doppio di quella delle altre città italiane e diventerà certamente la prima, quando arriveranno i bus elettrici già acquistati e in consegna tra la fine del 2024 e nel corso del 2025″. A proposito della Settimana Europea della Mobilità ha aggiunto: “torniamo con la terza edizione e posso affermare che ogni appuntamento ha fotografato la situazione attuale del trasporto pubblico locale. Nella prima edizione avevamo l’esigenza di far sapere che finalmente c’erano gli autobus in città e che i cittadini potevano iniziare ad utilizzare i mezzi pubblici; nella seconda edizione abbiamo approfondito gli aspetti tecnici e tecnologici del trasporto pubblico locale con un focus specifico sull’impiego di mezzi elettrici a idrogeno e uno sguardo al futuro; in questa terza affronteremo le tematiche relative alla sicurezza, sia con interessanti convegni sia aderendo alla campagna ‘Mezzi per tutte’, in collaborazione con l’assessorato alle Pari opportunità, diretto dall’assessore Cannata e in sinergia con la Messina Social City”.

I dettagli del programma

La componente del Consiglio d’Amministrazione di ATM SpA Grillo è entrata nel dettaglio del programma, evidenziando che “ci saranno momenti di confronto, con la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni, dell’Università, di tante associazioni e degli studenti delle Scuole superiori, ma anche numerose attività per i più piccoli. Tutti gli eventi avranno un doppio filo conduttore: sicurezza e mobilità sostenibile”. Tra le iniziative inserite nel programma della Settimana Europea della Mobilità edizione 2024 è prevista domenica 22 settembre una pedalata in centro città, organizzata da FIAB Messina.

