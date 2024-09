Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno (SAM), le iniziative di Corredino Sospeso

StrettoWeb

Dal 1° al 7 ottobre 2024 ricorre la Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno (SAM), evento promosso in Italia dal Movimento Allattamento Materno Italiano, che intende sostenere, promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto all’allattamento al seno, e fortemente sostenuto dal Dipartimento Welfare e Salute della Regione Calabria.

“Stop alle disuguaglianze, sostegno a 360°” è il motto scelto per questa SAM 2024 per sottolineare l’importanza di rafforzare il supporto all’allattamento come misura fondamentale per ridurre le disparità sociali. Un motto che sposa appieno la mission del progetto Corredino Sospeso dell’APS Pandora che da cinque anni opera attivamente sul territorio assistendo, attraverso i servizi erogati, migliaia di famiglie con bimbi da 0 a 3 anni.

L’OMS e l’Unicef raccomandano l’uso esclusivo dell’allattamento al seno per i primi 6 mesi di vita e suggeriscono di proseguire con l’allattamento complementare, associando il latte materno all’introduzione di cibi solidi a partire dallo svezzamento, fino ai 2 anni e oltre. In questi anni di attività intense l’Associazione Pandora ha sperimentato diverse formule in occasione della SAM, grazie al contributo volontario dei professionisti che credono nel progetto e in sinergia con gli Enti: eventi in piazza, sportelli di supporto, incontri di sostegno tra mamma, momenti divulgativi con enti e associazioni, etc…

Iniziative che hanno sempre dato un ottima risposta tanto da aver reso questi appuntamenti stabili durante tutto il corso dell’anno e inclusi nel progetto associativo “Ci prendiamo cura di te” che prevede incontri formativi ed informativi e attività di screening. Ed è per questo motivo che quest’anno si è pensato di sperimentare una nuova formula, senza trascurare gli appuntamenti tradizionali, uno “sportello” social per dare spazio quotidiano a tutte le domande sull’allattamento e agli aspetti ad esso connessi, da parte di mamme, future mamme, papà, zii, nonni e caregiver, etc.

Cinque professionisti (pediatra, ostetrica, psicoterapeuta, istruttore BLSD/PBLSD e una professionista e mamma sostenitrice dell’allattamento) saranno a tua disposizione e risponderanno a tutte le tue domande. Per partecipare basterà, da giorno 1 giorno 7 ottobre, seguire le storie dell’account instagram (https://www.instagram.com/corredinosospeso/#) di Corredino Sospeso e cliccare sul box di domande.

Le volontarie di Corredino Sospeso si occuperanno, anche, di divulgare tutte le iniziative proposte sul territorio attraverso i canali social ufficiali e sul sito internet www.corredinosospeso.it Per divulgare le iniziative scrivi una mail a corredinosospeso@gmail.com, indicando i dettagli dell’evento promosso e allegando la locandina dell’evento. Per informazioni scrivi un messaggio al numero whatsapp 327 321 45 62.

